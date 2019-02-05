2019-02-05T04:36:00+03:00
Общество

Умерла актриса фильма "Экипаж" Гуранда Габуния

Гуранда Габуния скончалась в возрасте 80 лет в Тбилиси
Юлия ДИВЕЕВА
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Актриса театра и кино Грузии Гуранда Габуния. ФОТО: скриншот видеоАктриса театра и кино Грузии Гуранда Габуния. ФОТО: скриншот видео
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В столице Грузии Тбилиси умерла актриса театра и кино Гуранда Габуния.Об этом в понедельник сообщило Общественное телевидение Грузии со ссылкой на родственников покойной.

По их данным, артистка скончалась после непродолжительной болезни. Ей было 80 лет.

Гуранда Габуния начала выходить на сцену в 1958 году, еще будучи студенткой Тбилисского театрального института. После окончания вуза начала служить в театре имени Шоты Руставели. В 1975 году она перешла в труппу театра имени Котэ Марджанишвили, где играла в спектаклях до последних дней своей жизни.

Габуния являлась лауреатом театральной премии им. Котэ Марджанишвили, трижды была удостоена национальной премии Грузии "Лучшая актриса года".

Она сыграла в 20 грузинских фильмах. Широкому зрителю известна по ролям в фильмах "Экипаж" (1979 года), "Цвет граната" (1968), "Вальс на Печоре" (1992), многосерийной грузинской картине "Берега" (1977). Последними телевизионными ее работами стали сериалы "Курсанты" (2004) и "Темный инстинкт" (2005).

ИСТОЧНИК KP.RU

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