В США арестовали рэпера 21 Savage за просроченную визу

СЕГОДНЯ 05:41 2019-02-05T05:42:04+03:00

Британец незаконно проживал на территории США с 2006 года

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Служба иммиграционного и таможенного контроля МВБ США задержала известного рэп-исполнителя 21 Savage за нарушение миграционного режима. Арест был произведен 3 февраля в пригороде Атланты, штат Джорджия.

По данным американских властей, Шайа Бин Авраам-Джозеф (так зовут музыканта) приехал из родной Великобритании в Штаты легально в 2005 году. Однако действие визу истекло уже через год. Теперь его пребывание в США объявили незаконным и собираются депортировать.

Адвокат рэпера Чарльз Кук заявил, что его клиент считает себя "объектом запугивания" со стороны американских властей и пообещал сопротивляться депортации, передает NBC News/

"Министерство внутренней безопасности знало его адрес и историю с момента подачи им прошения на визу U в 2017 году, однако оно бездействовало до прошедших выходных", - уточнил Кук .

В Службе иммиграционного и таможенного контроля отметили, что 21 Savage в 2014 году был признан в Джорджии виновным в преступлении, связанном с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU