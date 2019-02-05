2019-02-05T05:59:41+03:00
Общество

Россиян обещают избавить от "проверочного рабства" со счетчиками

Росстандарт предлагает передать обязанность снимать показания специальной службе
Юлия ДИВЕЕВА
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Россиян хотят избавить от необходимости проверять счетчики водыРоссиян хотят избавить от необходимости проверять счетчики водыФото: Тимур ХАНОВ
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Граждан России планируют избавить от необходимости следить за работой счетчиков воды и от обязанности проводить их проверку. Росстандарт готовится внести на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

Как пояснил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, мониторинг приборов учета должны проводить соответствующие компетентные службы.

"Вместе с минпромторгом, минстроем и минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов", - сказал он в интервью "Российской газете".

Глава Росстандарта отметил, что если закон будет принят, жильцы должны будут лишь обеспечить доступ специалистов к счетчикам. Абрамов выразил уверенность, что новшество поможет россиянам сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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