Россиян обещают избавить от "проверочного рабства" со счетчиками

СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-05T05:59:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Граждан России планируют избавить от необходимости следить за работой счетчиков воды и от обязанности проводить их проверку. Росстандарт готовится внести на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

Как пояснил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов, мониторинг приборов учета должны проводить соответствующие компетентные службы.

"Вместе с минпромторгом, минстроем и минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов", - сказал он в интервью "Российской газете".

Глава Росстандарта отметил, что если закон будет принят, жильцы должны будут лишь обеспечить доступ специалистов к счетчикам. Абрамов выразил уверенность, что новшество поможет россиянам сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU