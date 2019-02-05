В Раде предложили списать украинцам долги за ЖКХ на 1,5 млрд долларов

СЕГОДНЯ 06:47 2019-02-05T06:47:19+03:00

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Депутаты Верховной Рады предложили правительству списать долги населению за жилищно-коммунальные услуги, скопившиеся на 1 января 2019 года. С такой инициативой выступили представители "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталья Королевская.

В пояснительной записке к их законопроекту говорится, что темпы роста цен на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг не соответствует уровню доходов населения.

"Предлагается списание задолженности населения именно за поставки природного газа, централизованное отопления и снабжения горячей водой и поставки электрической энергии", - цитирует текст документа РИА Новости.

По официальным данным государственной службы статистики Украины, за поставки природного газа граждане республики задолжали 26,4 миллиарда гривен (около 958 миллиона долларов), за централизованное отопление и горячую воду – 16,7 миллиарда гривен (около 605 миллионов долларов). По счетам за электричество у населения долгов набежало на 4,8 миллиарда гривен (около 174 миллиона долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU