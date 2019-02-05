Умерла баронесса Ирина фон Дрейер, получившая в 100 лет гражданство России

СЕГОДНЯ 07:25 2019-02-05T07:25:12+03:00

Ирина фон Дрейер скончалась во Франции в возрасте 103 лет

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Умерла баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая к своему столетнему юбилею российское гражданство. О кончине потомственной дворянки сообщил ее сын Фома.

"С большой грустью сообщаю вам, что мама, Ирина Владимировна, баронесса фон Дрейер, графиня Минкевич-Одроваз вернулась к Богу сегодня, 4 февраля 2019 года, в возрасте 103 лет", - сказал он.

Как передает РИА Новости, похороны баронессы состоятся в ближайшее время под Парижем в православной часовне Сент-Женевьев-де-Буа на одноименном кладбище. Здесь находится семейный склеп фон Дрейеров, где баронессу и похоронят.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве. Ее отец - генерал-майор русской армии, участник Первой мировой войны и Белого движения Владимир Николаевич фон Дрейер. 11 ноября 1920 году его семья покинула Россию и осталась без гражданства. Позже они осели во Франции.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы. Российский паспорт, о котором женщина долго мечтала, ей вручили перед столетним юбилеем. С ним баронесса отправилась праздновать день рождения на свою родину.

ИСТОЧНИК KP.RU