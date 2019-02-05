Умерла баронесса Ирина фон Дрейер, получившая в 100 лет гражданство России
Умерла баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая к своему столетнему юбилею российское гражданство. О кончине потомственной дворянки сообщил ее сын Фома.
"С большой грустью сообщаю вам, что мама, Ирина Владимировна, баронесса фон Дрейер, графиня Минкевич-Одроваз вернулась к Богу сегодня, 4 февраля 2019 года, в возрасте 103 лет", - сказал он.
Как передает РИА Новости, похороны баронессы состоятся в ближайшее время под Парижем в православной часовне Сент-Женевьев-де-Буа на одноименном кладбище. Здесь находится семейный склеп фон Дрейеров, где баронессу и похоронят.
Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве. Ее отец - генерал-майор русской армии, участник Первой мировой войны и Белого движения Владимир Николаевич фон Дрейер. 11 ноября 1920 году его семья покинула Россию и осталась без гражданства. Позже они осели во Франции.
В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы. Российский паспорт, о котором женщина долго мечтала, ей вручили перед столетним юбилеем. С ним баронесса отправилась праздновать день рождения на свою родину.
ИСТОЧНИК KP.RU