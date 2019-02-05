2019-02-05T12:08:16+03:00
Происшествия

В экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании семи ТЦ

В настоящий момент проверяется достоверность озвученной анонимным источником информации [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве проверяют ТЦ после сообщения о минированииВ Москве проверяют ТЦ после сообщения о минированииФото: Архив "КП"
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Экстренные службы Москвы получили сообщение о том, что в семи столичных торговых центрах заложены взрывные устройства. Угроза поступила в дежурную часть во вторник, 5 февраля, от анонимного источника. В настоящий момент проверяется достоверность полученной информации.

"Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в семи торговых центрах Москвы. Идут проверки", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Видео из Москва-Сити, где несколько минут назад в башне «Город столиц» была объявлена эвакуация.

Стоит отметить, что в январе по территории России прокатилась очередная волна анонимных сообщений о "минировании" школ, торговых центров, кинотеатров и других зданий. Массовые эвакуации проходили не только в Центральном регионе, но на Дальнем Востоке, в Сибири.

Сайт kp.ru писал о том, что ни одно из сообщений об угрозе взрыва не подтвердилось. Между тем, инцидент затронул несколько тысяч человек, не считая сотрудников экстренных служб, которые вынуждены были выезжать на каждый такой вызов. В региональных антитеррористических комиссиях говорят, что письма с угрозами приходят, в основном, из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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