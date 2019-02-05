2019-02-05T11:52:21+03:00
Общество

На Гавайях ограничат продажу сигарет тем, кто не достиг 100 лет

В штате действуют самые строгие правила продажи табачной продукции
Елена АКИМОВА
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Гавайи введут серьезные ограничения для курильщиков, продавать сигареты им будут после 100 летГавайи введут серьезные ограничения для курильщиков, продавать сигареты им будут после 100 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти Гавайи очень пекутся о здоровье своих жителей, например, им не разрешают покупать сигареты, если возраст в паспорте меньше 21 года. Но это только начало. Заксобрание Гавайев внесло законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.

Это значит, что ежегодно покупатели будут становиться все старше и старше, пока не достигнут векового рубежа им сигареты не приобрести. Об этом 4 февраля сообщает CNN.

Нет, это не шутка. Уже в следующем году минимальный возраст покупки сигарет составит 30 лет. И дальше схема будет применяться автоматически.

К курению в данном штате относятся ревностно. В 206 году Гавайи стали первым в Америке, где возраст продажи табачной продукции увеличили до 21 года.

В России тоже действует ограничение, но только на электронные сигареты и вейпы. Их не должны продавать несовершеннолетним потребителям. Соответствующий закон был принят Мосгордумой в конце января, пишет газета "Известия".

Ксттаи, в Японии тоже действуют ограничения на продажу сигарет. Там во всех торговых точках, где в продаже есть сигареты, начали принимать заявления на получение специальных карточек с микрочипом, так называемых «табачных паспортов». Соответственно, купить продукцию можно только при предъявлении такого документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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