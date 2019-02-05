2019-02-05T12:07:48+03:00
Происшествия

В Канаде три человека погибли при сходе поезда с рельсов

Состав сошел с путей в Британской Колумбии
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Канаде товарный поезд сошел с рельсовВ Канаде товарный поезд сошел с рельсовФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Канаде с рельсов сошел товарный поезд. Чрезвычайное происшествие случилось в провинции Британская Колумбия. В результате аварии на железной дороге погибли три человека.

Министерство окружающей среды провинции заявило, что с рельсов вошли 30-40 вагонов товарного поезда. Жертвами происшествия стали инженер, проводник состава и стажер, пишет сайт «Свободная пресса».

Представители компании CP, которой принадлежит поезд, сообщили что поезд не переводил никаких опасных или горючих грузов. По их словам, по факту происшествия уже начато расследование. Причины происшествия пока неизвестны, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что две недели назад в Канаде произошло еще одно ЧП на железной дороге. Товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел к северу от города Саскатун. К счастья, в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана подготовку визита Рахмона в Россию
На день рождения Неймара пришли более 500 гостей
Песков сообщил о начале работы над посланием Федеральному собранию
Появилось видео эвакуации людей из башни "Город столиц" в Москва-Сити
Кокорин написал открытое письмо, в котором раскаялся за свои поступки
На Гавайях ограничат продажу сигарет тем, кто не достиг 100 лет
Число жертв пожара в Париже увеличилось до 8
В экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании семи ТЦ
Средняя зарплата москвичей в 2018 году составила 80 тыс. рублей в месяц
Госдума выступит за избавление россиян от постоянных проверок счетчиков
Частные клиники будут бесплатно оказывать медпомощь, не входящую в ОМС
США обвинили Россию в неисполнении обязательств по ВТО
ЦБ выявляет финансовые пирамиды в интернете с помощью робота
Мадуро назвал безумием готовность Трампа ввести войска в Венесуэлу
Россиян ждет сокращенный рабочий день 22 февраля
В Госдуме предложили предоставлять мужчинам декретный отпуск
Британская делегация впервые приедет в Крым для налаживания отношений
Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Париже: погибли семь человек
WhatsApp появились дополнительные функции безопасности