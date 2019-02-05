В Канаде три человека погибли при сходе поезда с рельсов

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-05T12:07:48+03:00

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В Канаде с рельсов сошел товарный поезд. Чрезвычайное происшествие случилось в провинции Британская Колумбия. В результате аварии на железной дороге погибли три человека.

Министерство окружающей среды провинции заявило, что с рельсов вошли 30-40 вагонов товарного поезда. Жертвами происшествия стали инженер, проводник состава и стажер, пишет сайт «Свободная пресса».

Представители компании CP, которой принадлежит поезд, сообщили что поезд не переводил никаких опасных или горючих грузов. По их словам, по факту происшествия уже начато расследование. Причины происшествия пока неизвестны, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что две недели назад в Канаде произошло еще одно ЧП на железной дороге. Товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел к северу от города Саскатун. К счастья, в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU