В Совфеде разрешили украинским кораблям пройти через Керченский пролив

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-05T14:35:03+03:00

Таким образом в парламенте отреагировали на планы Киева отправить очередную партию судов в Азовское море

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В Совете Федерации России с юмором отнеслись к словам президента Украины Петра Порошенко, который ранее пообещал направить новую партию военных кораблей в Керченским пролив в рамках "отстаивания свободы мореплавания".

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что проход по Азовскому морю открыт для иностранных судов, и проблем не возникнет, если Киев всего лишь будет соблюдать общепринятые правила.

"Добро пожаловать! Пусть Порошенко пересекает пролив в день хоть по 10 раз, ему никто не мешает. Но есть правила прохождения Керченского пролива". - цитирует ФАН сенатора.

Джабаров напомнил, что перед тем, как заплыть на чужую территорию, необходимо уведомить об этом коменданта порта, а любая попытка усилить напряженность в регионе и пройти напролом будет иметь серьезные последствия.

При этом член Совфеда отметил, что Порошенко делает подобные заявления на фоне приближения очередных президентских выборов, поэтому не стоит провоцировать конфликт "на пустом месте".

Сайт kp.ru писал о том, что 25 ноября 2018 года украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" подплыли к Керченскому проливу без согласования таких действий с Россией. Экипаж кораблей не подчинялся требованиям пограничников и был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU