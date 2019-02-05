2019-02-05T16:44:01+03:00
Политика

Охранять Арктику будет авиаполк истребителей МиГ-31

Две эскадрильи будут развернуты в Мурманской области
Ася РОМАНЧУК
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МиГ-31 будут охранять АрктикуМиГ-31 будут охранять АрктикуФото: ТАСС
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Арктика будет под охраной истребителей. Две эскадрильи развернут на аэродроме Мончегорск Мурманской области. Перехватчики МиГ-31 смогут наносить удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и смогут эксплуатироваться в данных широтах.

В Минобороны подтвердили, что развертывание группировки намечено на 2019 год. Потом на базе подразделений могут создать новый авиационный полк, пишет газета "Известия".

Технические характеристики «Мига» усовершенствовали. Теперь самолет поднимает ракеты на высоту до 25 км и разгоняет до скорости 3 тыс. км/ч, дальше она начинает свое автономное движение. Самолет способен нанести удары по целям, защищенным системой ПРО, даже не заходя в ограниченное поле.

Военные эксперты допускают, что может быть возрожден 174-й гвардейский истребительный авиаполк, который во время войны бился с «Мессершмиттами» над Баренцевым морем, пишет Утро.ру.

Укрепление российских границ на данном участке сегодня актуальный вопрос. Многие напоминают, что после выхода США из договора РСМД нужно быть готовыми к любым неожиданностям.

На встрече с Владимиром Путиным Сергей Шойгу перечислил ответные меры России на приостановку договора по РСМД. Среди них - перепривязка или использование пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте.

Ранее эксперт рассказал о новых видах российского оружия. Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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