Владимир Путин: США объявили, что они приостанавливают свое участие в ДРСМД, и мы приостанавливаем

Россия вслед за США приостанавливает действие договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу объявил Владимир Путин.

Президент попросил министра иностранных дел изложить ситуацию, которая складывается с Договором и по так называемому разоруженческому досье.

- Что у нас происходит в сфере ограничения наступательных вооружений? - спросил Путин.

- По нашим данным, этот бессрочный договор Соединенные Штаты начали нарушать с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования, - ответил Лавров. - В последствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени, для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 1204-го года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны – пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк».

- А это прямое нарушение Договора, - отметил Путин.

- Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии, и готовятся к развертыванию в Польше, а также в Японии, - продолжил министр. - Мы озабочены еще и тем, что совсем недавно, год назад, «Обзор ядерной политики Соединенных Штатов» поставил задачу создавать ядерные боеприпасы малой мощности, которые наверняка планируется использовать и на ракетах средней дальности. А на днях было объявлено, что это положение ядерной доктрины уже переходит в практическую плоскость – начинается производство таких ракет.

Лавров напомнил, что США официально объявили о намерении выйти из ДРСМД.

- Мы стремились сделать все, чтобы этот Договор спасти, эти попытки были американцами торпедированы и взамен они выставили нам ультиматум в очередной раз, который, конечно же, мы принять не можем, - сказал глава МИД. - Американцы объявили о приостановке своего участия в Договоре и что не будут считать себя связанными обязательствами по этому документу. То есть будут производить ракеты, насколько можно понять, в дополнение к тем НИОКР, которые уже санкционированы в текущем бюджете.

- Как министерство обороны оценивает сложившуюся ситуацию? - обратился президент к министру обороны. - И какие у вас предложения в этой связи?

- Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет, в связи с этим у нас предложения по ответным мерам, - сказал Шойгу. - Первое. Это открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

- Согласен, - поддержал Путин. - Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений и попросил провести запланированные исследования в рамках уже утвержденного военного бюджета.

- Мы рассмотрели детально этот вопрос, в ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и государственной программы вооружения, и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения.

- Без увеличения бюджета минобороны, - подчеркнул Путин. - Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: «Кинжал» (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), «Пересвет» (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, «Авангарда», конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству «Сармата», и подготовка к его постановке на боевое дежурство.

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия «Посейдон». Надо посмотреть, как идет работа здесь.

Министерствам обороны и иностранных дел было дано еще одно важное поручение.

- Мы многократно в течение многих лет, постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, и за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются, - сказал Путин. - Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, вместе с тем прошу впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира.

Президент добавил, что Россия не будет размещать ни в Европе, ни в других регионах мира ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, там не появится такое оружие американского производства.

МНЕНИЕ

Ответ на ответ: почему США выходят из ракетного договора

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