Медведев освободил от должности главы Ростуризма Олега Сафонова

СЕГОДНЯ 19:36 2019-02-05T19:44:41+03:00

Как выяснилось, функции Федерального агентства по туризму будут переданы Минэкономиразвития РФ

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Во вторник, 5 февраля, появилась информация об уходе Олега Сафонова с поста руководителя Ростуризма. Как стало известно, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как пояснил председатель правительства, Сафонов освобожден от должности, так как полномочия Федерального агентства по туризму было решено передать Минэкономразвития РФ.

«Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль), правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

При этом глава кабмина поручил аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы МЭР на туристическом направлении, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Олег Сафонов был назначен руководителем Федерального агентства по туризму в январе 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU