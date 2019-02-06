2019-02-06T00:36:56+03:00
Политика

Сенат США одобрил закон о санкциях против Сирии, России и Ирана

Ограничения будут введены в отношении союзников администрации Асада за оказание военной помощи
Юлия ДИВЕЕВА
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В Конгрессе США рассмотрят закон о санкциях против Сирии и ее союзниковВ Конгрессе США рассмотрят закон о санкциях против Сирии и ее союзниковФото: REUTERS
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Верхняя палата Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против Сирии, а также в отношении поддерживающих правительство Башара Асада России и Ирана. Во вторник за документ "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" проголосовали более 77 из 100 сенаторов.

Теперь законопроект, предложенный республиканцами, поступит в Палату представителей американского парламента, где большинство конгрессменов - представители Демократической партии. В случае одобрения Конгрессом, документ поступит на подпись президенту США.

В проекте закона предусмотрены санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана - за военную и иную помощь правительству арабской республики. Также в документе прописано, что глава Белого дома не сможет отменять все эти ограничения без одобрения Конгресса, передает РИА Новости.

Санкции предусматривают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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