Сенат США одобрил закон о санкциях против Сирии, России и Ирана
Верхняя палата Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против Сирии, а также в отношении поддерживающих правительство Башара Асада России и Ирана. Во вторник за документ "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" проголосовали более 77 из 100 сенаторов.
Теперь законопроект, предложенный республиканцами, поступит в Палату представителей американского парламента, где большинство конгрессменов - представители Демократической партии. В случае одобрения Конгрессом, документ поступит на подпись президенту США.
В проекте закона предусмотрены санкции против ближайших союзников Сирии — России и Ирана - за военную и иную помощь правительству арабской республики. Также в документе прописано, что глава Белого дома не сможет отменять все эти ограничения без одобрения Конгресса, передает РИА Новости.
Санкции предусматривают блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU