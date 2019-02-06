Трамп заявил о новом подходе США к войнам
Президент США Дональд Трамп в обращении к конгрессу "О положении страны" заявил, что пересмотрит подход США к участию в вооруженных конфликтах за пределами страны. Выдержки из речи за несколько часов до начала выступления президента распространила пресс-служба Белого дома.
"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Великие страны не ведут бесконечные войны", - говорится в тексте обращения главы США.
Ранее в администрации США сообщили, что Трамп планирует объявить о своем желании прекратить “бесконечные войны, которые ведут США за рубежом", передает ТАСС. Он также напомнил о реформе, которая началась в армии США с приходом его администрации.
"За последние два года мы начали полностью перестраивать американские Вооруженные силы", - сказал Трамп, выступая в Конгрессе.
Президент привел в пример бюджет Пентагона, который в прошлом году составил примерно $700 млрд, а в текущем - $716 млрд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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