2019-02-06T07:46:25+03:00
Политика

Трамп заявил о новом подходе США к войнам

Президент объявил о желании прекратить бесконечные военные операции, в которых участвуют Соединенные Штаты
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в обращении к конгрессу "О положении страны" заявил, что пересмотрит подход США к участию в вооруженных конфликтах за пределами страны. Выдержки из речи за несколько часов до начала выступления президента распространила пресс-служба Белого дома.

"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Великие страны не ведут бесконечные войны", - говорится в тексте обращения главы США.

Ранее в администрации США сообщили, что Трамп планирует объявить о своем желании прекратить “бесконечные войны, которые ведут США за рубежом", передает ТАСС. Он также напомнил о реформе, которая началась в армии США с приходом его администрации.

"За последние два года мы начали полностью перестраивать американские Вооруженные силы", - сказал Трамп, выступая в Конгрессе.

Президент привел в пример бюджет Пентагона, который в прошлом году составил примерно $700 млрд, а в текущем - $716 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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