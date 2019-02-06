Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов еще на один год

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-06T14:46:32+03:00

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Президент России Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов в России еще на год. Об этом с полей форума "Деловая Россия", где выступил президент, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

"Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой [финансовой - Прим. ред.] сфере. Мы считаем, что амнистию можно продлить еще на один год", - заявил Путин. Президент отметил, что, как и в случае с текущей подобной амнистией, срок действия которой истекает 1 марта 2019 года, некоторые бизнесмены будут освобождены от ответственности за различне нарушения экономического, валютного и налогового законодательства.

Отмечается, что данная норма рассчитана в первую очередь на предпринимателей, ведущих свою деятельность в Калининграде и Владивостоке. Ранее указом президента в этих городах были созданы специальные административные зоны с особыми условиями для бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU