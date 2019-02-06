Посол РФ: Путин и Лукашенко рассмотрят в Сочи все проблемные вопросы

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-06T15:31:57+03:00

На предстоящей встречи президенты Белоруссии и России поставят конкретные задачи, после чего будет возможна встреча интеграционной группы

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На встрече 13 февраля в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, они затронут и проблемные вопросы. Такое заявление сделал в среду, 6 февраля, спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич.

Дипломат отметил, что «рассмотрены будут все проблемные вопросы, которые волнуют обе стороны». Бабич также уточнил, что планируется обсудить итоги 2018 года. «Они достаточно позитивные. Только товарооборот у нас относительно 2017 года вырос почти на 10% и составляет $35,7 млрд», - сказал он.

По его словам, президенты России и Белоруссии «поставят уже более конкретные задачи по реализации в том или ином формате наших интеграционных возможностей».

Бабич сообщил, что только после встречи глав государств, в которой они утвердят совместные позиции, состоится первое совместное заседание российско-белорусской рабочей группы по углублению интеграции.

«Порядок такой: и российская и белорусская часть рабочей группы проводят инвентаризацию положений действующего союзного договора, накладывают их на позицию министерств и ведомств, которые участвуют в его реализации. Мы смотрим те пересечения и изъятия, которые происходят на уровне Евразийского союза для того, чтобы, развивая Союзное государство, не нарушить евразийских обязательств», - разъяснил посол.

Напомним, что в декабре прошлого года состоялось заседание Совмина, на котором страны обсуждали цены на газ и перспективы интеграции. Тогда Россия и Белоруссия не договорились о соглашение по поводу взаимного признании виз.

ИСТОЧНИК KP.RU