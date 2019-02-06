2019-02-06T19:20:26+03:00
Происшествия

При обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле погиб один человек

На данный момент под завалами могут находиться десятки пострадавших
Елена Гильманова
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При обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле погиб один человекПри обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле погиб один человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 6 феырвля, при обрушении шестиэтажного дома в Стамбуле погиб по меньшей мере один человек. В настоящее время ведутся работы по спасению пострадавших, оказавшихся под завалами здания. По некоторым данным, их могут быть десятки.

Обрушение дома произошло на проспекте Банкалар в районе Малтепе, коорый расположен в азиатской части Стамбула. В здание было разрушено 12 квартир.

На место происшествия были направлены сотрудники спасательных служб и полиции, а также машины пожарной охраны и кареты скорой помощи. Вокруг завалов обрушевшегося дома создана специальная охранная полоса, оградающая место происшествия, поскольку возможно последующее разрушение здания.

Как передает NTV, губернатор Стамбула Али Ерликая приехал на место ЧП.

На данный момент о причинах произошедшего пока не сообщается.

Ранее в 2017 году в районе Зейтинбурну в Стамбуле также произошло обрушение шестиэтажного здания. На момент инцидента в постройке не было людей, пострадали случайные прохожие, погиб один человек. А в 2015 году рухнул пятиэтажный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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