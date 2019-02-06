Власти Венесуэлы изъяли партию оружия, доставленного из США

СЕГОДНЯ 19:55 2019-02-06T19:55:25+03:00

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Власти Венесуэлы обнаружили и изъяли партию оружия и техники, которая была привезена из США с целью снабжения местных террористических группировок. Об этом сообщил заместитель главы министерства гражданской безопасности республики Эндес Паленсия.

По его словам, оружие было обнаружено на одном из складов международного аэропорта Валенсии штата Карабобо на севере страны. Оно попало туда еще в минувшее воскресенье, 3 февраля, после разгрузки борта самолета Air Bus, прибывшего из Майами. В операции по конфискации груза участвовали сотрудники Боливарианской национальной гвардии и других силовых структур.

"(Изъято) 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня, три прицела для винтовок, 90 радиоантенн и шесть смартфонов", - уточнил замминистра в своем микроблоге в Twitter

Контрабанда хранилась на складе в одном из аэропортов страны. Фото: @PalenciaEndesФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что сейчас в Венесуэле царит довольно напряженная атмосфера. Лидер оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, при том, что действующий президент республики Николас Мадуро от своего поста не отказывался. Причем поддержку политику высказали многие европейские страны и, прежде всего, Соединенные Штаты.

Сайт kp.ru писал о том, как теперь наши соотечественники и другие выходцы из СССР выживают в стране, которая на глазах превращается в горячую точку.

ИСТОЧНИК KP.RU