Служба гражданства и иммиграции США навсегда закроет офис в Москве

СЕГОДНЯ 21:15 2019-02-06T21:15:47+03:00

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Расположенное в Москве бюро Службы иммиграции и гражданства США будет навсегда закрыто в конце марта 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, входящего в структуру министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

"В связи со значительным сокращением объема работы Служба иммиграции и гражданства США окончательно закрывает свое бюро в Москве 29 марта 2019 года", - говорится в объявлении на сайте.

Прием заявлений от посетителей будет окончательно прекращен после 8 февраля 2019 года. Все вопросы, связанные с миграцией из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Украины, Узбекистана и ряда других стран возьмет на себя бюро Службы иммиграции и гражданства США в Афинах. Также за предоставления ряда услуг американским гражданам будет отвечать посольство Штатов в Москве. Обязанность же по рассмотрению запросов о предоставлении статуса беженцев ляжет на Отдел по делам беженцев Службы иммиграции и гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU