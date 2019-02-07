Трамп: На следующей неделе США могут объявить о полном разгроме *ИГ
Выступая на встрече с представителями стран-участниц так называемой «антиигиловской» международной коалиции, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уже на следующей неделе официально объявить о полном разгроме ИГ*.
«Возможно, на следующей неделе будет формально объявлено об освобождении 100% территории «халифата», однако я хочу дождаться официального объявления, не хочу забегать вперед. В течение последних двух лет мы освободили более 20 тысяч квадратных миль территорий, мы освободили поле боя. Мы наблюдали победу за победой: мы освободили и Мосул, и Ракку», - сказал он.
Американский лидер отметил, что после вывода своих войск Сирии Штаты будут еще «многие годы» сотрудничать с участниками коалиции в борьбе с терроризмом, при этом сама проблема терроризма, по его словам, будет «все меньше и меньше».
«И когда-нибудь, возможно, мы не будем даже и думать над этой проблемой, которая настолько превалирует сегодня», - заявил Трамп.
Он добавил, что «с нетерпением ждет возможности тепло встретить американских военнослужащих, возвращающихся из Сирии», - передает ТАСС.
*ИГ, – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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