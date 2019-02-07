2019-02-07T01:34:59+03:00
В мире

Клиентам канадской криптобиржи Quadriga не могут вернуть $137 млн из-за смерти ее основателя

30-летний Джеральд Коттен умер в декабре прошлого года, с тех пор никто не может подобрать пароль к его ноутбуку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Основатель криптобиржи Quadriga умер в возрасте 30 лет. Фото с личной страницы Джеральда Коттена в FacebookОснователь криптобиржи Quadriga умер в возрасте 30 лет. Фото с личной страницы Джеральда Коттена в Facebook
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Крупнейшая в Канаде криптовалютная биржа Quadriga не может вернуть деньги своим клиентам, после смерти ее основателя Джеральда Коттена большая часть счетов биржи в Bitcoin, Litecoin и Ethereum на общую сумму 137 миллионов долларов оказалась заблокирована, передает агентство Reuters.

Дело в том, что доступ к специальной программе для хранения виртуальных валют был возможен только с ноутбука Коттена, но никто не знает пароль от него.

Джеральд Коттен умер в декабре прошлого года от болезни желудочно-кишечного тракта после поездки в Индию, ему было всего 30 лет. Ни пароля от своего ноутбука, ни ключа для восстановления входа в зашифрованное хранилище криптовалют основатель Quadriga никому не оставил, даже жене. Вдова Коттена Дженифер Робертсон рассказала агентству, что муж её в свои дела не посвящал, и после смерти Джеральда ей стали поступать угрозы от пользователей, многие из которых считают смерть ее супруга инсценировкой. Женщина наняла специалистов, чтобы те взломали компьютер покойного, но и хакеры не смогли ей ничем помочь.

Криптобиржа Quadriga работала с 2013 года, за это время ее клиентами стали свыше 360 тысяч человек, а на счетах онлайн-платформы к началу 2019 года находилось более 190,6 миллиона долларов в трех виртуальных валютах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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