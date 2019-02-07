СКР проверит сообщения о том, что певица Елена Демидова потеряла слух из-за пластической операции
Следователи проверят информацию о том, что женщина потеряла слух из-за ошибки хирурга во время пластической операции, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.
«В одном из мессенджеров опубликовано сообщение о том, что летом в 2017 году во время проведения пластической операции на лице женщина получила телесные повреждения, в результате которых частично потеряла слух», - говорится в сообщении столичного главка СКР.
Фамилия пострадавшей не называется, однако накануне, 6 февраля, стало известно, что после подтяжки лица стала хуже слышать российская певица Елена Демидова. Об этом в среду сообщил паблик Mash. По его данным, на лечение после неудачной пластики женщина потратила 650 тысяч рублей.
Начата доследственная проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU