2019-02-07T03:07:28+03:00
Происшествия

СКР проверит сообщения о том, что певица Елена Демидова потеряла слух из-за пластической операции

Начата доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Певица Елена Демидова рассказала, что потеряла слух из-за пластической операцииПевица Елена Демидова рассказала, что потеряла слух из-за пластической операцииФото: Личная страница Вконтакте
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Следователи проверят информацию о том, что женщина потеряла слух из-за ошибки хирурга во время пластической операции, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

«В одном из мессенджеров опубликовано сообщение о том, что летом в 2017 году во время проведения пластической операции на лице женщина получила телесные повреждения, в результате которых частично потеряла слух», - говорится в сообщении столичного главка СКР.

Фамилия пострадавшей не называется, однако накануне, 6 февраля, стало известно, что после подтяжки лица стала хуже слышать российская певица Елена Демидова. Об этом в среду сообщил паблик Mash. По его данным, на лечение после неудачной пластики женщина потратила 650 тысяч рублей.

Начата доследственная проверка, в ходе которой следователи установят все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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