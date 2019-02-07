Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей
Наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на церемонии принесения присяги при вступлении в должность произвел настоящий фурор в Сети.
Дело в том, что на торжественное официальное мероприятие женщина пришла в красном костюме с коротким топом и глубоким декольте. Такой откровенный нарыд вызвал бурю эмоций у пользователей ресурса Reddit.
- Она это надела, потому что никто не может сказать ей «нет», челюсти остальных лежат на полу, - пошутил один из пользователей.
- Честно говоря, я считаю, что эффективный, привлекательный политик - отличный бонус, - иронично отметил другой.
- Она может совершить преступление и не будет поймана, потому что ее лица точно никто видел, - добавил пользователь под никнеймом BiboFieto.
- Не важно, что она носит, важно только то, что она делает, - подытожил еще один интернет-пользователь.
К слову, местные СМИ были не так благосклонны к наряду сенатора и раскритиковали ее за слишком вызывающий вид. Сама политик отметила, что ее наряд - напоминание мужчинам о свободе выбора женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU