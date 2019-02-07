Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-07T08:48:19+03:00

Сенатор Ана Паула да Силва отметила, что ее одежда "напоминание мужчинам о свободе выбора женщин"

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Наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на церемонии принесения присяги при вступлении в должность произвел настоящий фурор в Сети.

Дело в том, что на торжественное официальное мероприятие женщина пришла в красном костюме с коротким топом и глубоким декольте. Такой откровенный нарыд вызвал бурю эмоций у пользователей ресурса Reddit.

- Она это надела, потому что никто не может сказать ей «нет», челюсти остальных лежат на полу, - пошутил один из пользователей.

- Честно говоря, я считаю, что эффективный, привлекательный политик - отличный бонус, - иронично отметил другой.

- Она может совершить преступление и не будет поймана, потому что ее лица точно никто видел, - добавил пользователь под никнеймом BiboFieto.

- Не важно, что она носит, важно только то, что она делает, - подытожил еще один интернет-пользователь.

К слову, местные СМИ были не так благосклонны к наряду сенатора и раскритиковали ее за слишком вызывающий вид. Сама политик отметила, что ее наряд - напоминание мужчинам о свободе выбора женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU