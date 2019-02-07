В Москве нашли клад из серебряных и медных монет

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-07T12:28:01+03:00

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Ученые нашли в столице старинный клад. Ценности хранились на месте снесенного в 1960-е годы здания на Долгоруковской улице. Пролежали сокровища больше столетия и теперь представляют огромную ценность для исследователей.

Все было обнаружено 97 монет разного номинала от половины копейки до рубля. Част сокровищ медные, а часть серебряные.

- Монеты относятся к концу XIX — началу XX века, - сообщил портал московской мэрии. - Общая сумма находки — 35 рублей 50,5 копейки.

Скорее всего сбережения были спрятаны в стену дома в неспокойные времена. Очевидно, владелец не смог вернуться за своим сокровищем. Так оно сохранилось до наших дней. После сноса здания монеты попали в землю вместе с обломками кирпича.

В департаменте культурного наследия уверены, что находка может быть свидетельством первого финансового кризиса в России времен Первой мировой войны.

Сумма для того времени очень внушительная. Например, столько мог за месяц заработать очень квалифицированный рабочий.

- Для сравнения, в начале XX века хлеб стоил от четырех до семи копеек…100 рублей хватило бы на строительство деревянного дома, — говорит глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Сейчас монеты находятся на реставрации. После того как их очистят от загрязнений, они будут переданы в Музей Москвы, сообщает телеканал «360».

Ранее ремонтники суздальского водоканала приехали устранять прорыв. Стали копать яму, но не там, где надо. Поэтому нашли не трубу, а сундучок с царскими пятачками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/419583" frameborder="0"></iframe> В Суздале нашли старинный клад.Роман КОМОВ, Илья ДЕМЕНТЬЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU