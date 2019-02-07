СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-07T16:34:13+03:00

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Самопровозгласивший себя президентом Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что власти якобы создают препятствия для доставки гуманитарной помощи, которую оппозиция направляет нуждающимся регулярно.

"Пока мы целыми днями работаем, чтобы успешно доставить гуманитарную помощь; они (власти Венесуэлы - ред.) настаивают на том, чтобы отложить доставку медикаментов и продуктов питания тем, кто в них экстренно нуждается. Мы добьемся доставки гуманитарной помощи, потому что идет речь о спасении жизней ", - заявил Гуаидо в своем Twitter аккаунте.

Публикация сопровождается видео, которое демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

Во вторник, 5 февраля, агентству France-Presse (AFP) оппозиционный депутат Франклин Дуарте сообщил, что венесуэльские военные перекрыли мост, который соединяет города Кукута в Колумбии и Урена в Венесуэле. Миграционная служба Колумбии опубликовала фото с моста, на котором видна оранжевая автоцистерна, стоящая поперек движения и грузовой контейнер.

Ранее, 2 февраля, Гуаидо объявил об открытии трех пунктов для приема иностранной гумпомощи. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан отказаться от этого "шоу олигархии", заявив, что Венесуэла справится с экономическими трудностями "своими усилиями и своим трудом".

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU