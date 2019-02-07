На нового русского шпиона свалят смерть Скрипаля: эксперт о третьем ГРУшнике в деле об отравлении в Солсбери

Как пишут британские СМИ, разумеется, со ссылкой на неназванные источники, в Великобритании по сей день скрывается еще один подозреваемый в покушении на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Речь идет о неком Сергее Федотове. После спецзадания он якобы собирался вместе с Петровым и Бошировым улететь на родину, но в последний момент по каким-то причинам забрал свой багаж и не стал садиться в самолет. Газета связывает это с тем, что ему стало известно, что миссия не завершена.

«Вполне возможно, что Федотов мог принять решение остаться в Великобритании после того, как понял, что Скрипали выжили. 45-летний Федотов использовал паспорт, который лишь на несколько цифр отличался от поддельных паспортов его сообщников», - добавили в The Telegraph. «Личность Федотова до сих пор не раскрыта. Его роль в нападении на Скрипалей тоже остается неясной. По одной из версий, он провез в страну токсичное вещество, которое использовалось при покушении на экс-агента ГРУ».

Ранее британские СМИ уже писали о третьем «ГРУшнике». Но предполагалось, что он проводил разведку - следил за Скрипалями и дал знать коллегам, когда те покинули свой дом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ БЫЛО ОЖИДАЕМО

- Подобные «утечки» происходят только с подачи спецслужб, - уверен политолог Игорь Шатров. - Видимо, британской разведке не удается склонить к сотрудничеству Сергея и Юлию Скрипаль, чтоб с их помощью начать новый этап антироссийской кампании. Третий русский шпион понадобился для того, чтобы сохранялся интерес к теме. Кроме того, информация о российском шпионе, безнаказанно разгуливающем по Британским островам, сама по себе уже является хорошим поводом для создания в обществе тревожной атмосферы. И наконец, предположение о том, что Сергей Скрипаль уже давно скончался вследствие допросов с пристрастием, тоже имеет под собой почву. Третий россиянин нужен для того, чтобы именно его обвинить в смерти Скрипаля. Мол, русский агент выяснил, где скрываются Скрипали, охрана недосмотрела, и он завершил операцию. Намек именно на этот сценарий явно прочитывается.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

- Если бы данные британских спецслужб были правдой хотя бы на 10%, то руководство страны должны было бы отправить всех руководителей спецслужб в отставку, - рассказал «КП» политолог Руслан Осташко. - А то получается странная картина – русские отравители спокойно прилетают в Лондон, делают свои дела, кто-то остается жить, а хваленые британские спецслужбы ничего сделать не могут? Так, может, мы давно уже и королеву отравили, а вместо нее на троне сидит лично Путин в гриме.

Любая ложь подобного уровня разбивается о жестокую реальность. Если коварные русские действительно сделали всё то, в чем их обвиняют, а английские спецслужбы не смогли ничего сделать, то где отставки?!

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