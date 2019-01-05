За два года до «отравления Скрипалей» британская военная разведка наняла специалиста по химоружию

Группа интернет-активистов Anonymous (по-русски говоря — «Аноним») продолжает партизанскую кибервойну. На сей раз сетевые активисты выложили порцию документов о подготовке Британией провокации с «химатакой в Солсбери» (напомним, 4 марта 2018 года в этом английском городке неизвестно кто отравил международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией, в чём Лондон огульно обвинил Москву, выслав десятки российских дипломатов).

И вот, по версии хакеров, группа сотрудников британских спецслужб и близких к ним некоммерческих организаций (НКО — «мозговых трестов», занятых продвижением «мягкой силы») как минимум с 2015 года планировала провокацию, итогом чего стало бы усиление антироссийских санкций и высылка российских дипломатов (в которых британцы сплошь видели «шпионов»).

Затем эта рабочая группа, занятая, по собственной версии, «противодействию России», наняла эксперта по химическому и биологическому оружию — Марка Эндрю Лаверика. Он работал в той самой химлаборатории Портон-Даун в Солсбери, недалеко от которой и отравили Скрипалей. Совпадение?

Другая порция слитых документов показывает, как после «инцидента со Скрипалями» британцы дирижировали антироссийской информационной кампанией, которая «удачно» совпала с похожим инцидентом — провокацией с химоружием в сирийском городе Дума (в чём Запад также огульно обвинил Москву: мол, раз в Солсбери вы, значит, и в Сирии тоже вы).

Так, 15 апреля 2018 года Энди Прюйс (Andy Pryce), глава Программы по борьбе с дезинформацией и развитию медиа при МИД Великобритании, рассылает «ручным» журналистам «темник» — объяснение, как освещать «химатаки в Сирии» и «химатаки в Солсбери». А именно — выставлять российские объяснение этих событий в качестве «дезинформации». Надо ли говорить, что конкретных доказательств альтернативной (то есть западной) версии Прюйс не приводит…

Вернее, нет. Одно очень мощное доказательство в «темнике» таки есть: оказывается, главред канала RT Маргарита Симоньян выступала с лекцией для слушателей Академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ (которую Прюйс в письме ошибочно именует «Российской военной академией») на тему «Информационные войны». И… простите, и что? Версию Лондона о «Причастности России к отравлению Скрипалей» это никак не доказывает, но звучит внушительно. Для западного обывателя.

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