«Народные инспекторы» будут фиксировать нарушения ПДД
В четверг, 7 февраля, Госдума приняла в первом чтении проект закона, который позволит штрафовать водителей за нарушение ПДД на основании видео, снятых «народными инспекторами». «Народные инспекторы» - это добровольцы и инициативные граждане, которые зарегистрируются в специальной государственной системе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством в 2017 году. Документ предусматривает, что постановление об административных наказаниях за ряд нарушений ПДД может быть вынесено без составления протокола - в случае, если их зафиксировали очевидцы. Граждане смогут снимать на видео и фотографировать правонарушения на свои смартфоны со специальной программой.
Речь идет о:
- нарушении правил движения через ж/д пути,
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- нарушении правил проезда перекрестков,
- правил маневрирования,
- правил расположения транспорта на проезжей части дороги,
- несоблюдении требований знаков или дорожной разметки,
- непредоставлении преимущества в движении маршрутному транспорту или транспорту с включенными световыми и звуковыми сигналами,
- непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил остановки или стоянки.
Реализация проекта потребует в течение трех лет около 2,7 миллиарда рублей дополнительных средств из федерального бюджета на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи.
ИСТОЧНИК KP.RU