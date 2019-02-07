«Народные инспекторы» будут фиксировать нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 17:17 2019-02-07T17:17:45+03:00

Поборники справедливого наказания смогут снимать на видео и фотографировать правонарушения на свои смартфоны со специальной программой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В четверг, 7 февраля, Госдума приняла в первом чтении проект закона, который позволит штрафовать водителей за нарушение ПДД на основании видео, снятых «народными инспекторами». «Народные инспекторы» - это добровольцы и инициативные граждане, которые зарегистрируются в специальной государственной системе.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в 2017 году. Документ предусматривает, что постановление об административных наказаниях за ряд нарушений ПДД может быть вынесено без составления протокола - в случае, если их зафиксировали очевидцы. Граждане смогут снимать на видео и фотографировать правонарушения на свои смартфоны со специальной программой.

Речь идет о:

- нарушении правил движения через ж/д пути,

- проезд на запрещающий сигнал светофора,

- нарушении правил проезда перекрестков,

- правил маневрирования,

- правил расположения транспорта на проезжей части дороги,

- несоблюдении требований знаков или дорожной разметки,

- непредоставлении преимущества в движении маршрутному транспорту или транспорту с включенными световыми и звуковыми сигналами,

- непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил остановки или стоянки.

Реализация проекта потребует в течение трех лет около 2,7 миллиарда рублей дополнительных средств из федерального бюджета на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи.

ИСТОЧНИК KP.RU