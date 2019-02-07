Спасатели извлекли из-под завалов дома в Стамбуле пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-07T16:56:57+03:00

Ребенок провел под обломками здания около 18 часов, но смог выжить

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Чудесное спасение произошло в этот четверг, 7 февраля, на месте обрушения восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле. Из-под завалов здания вытащили пятилетнюю Хавву Текгёз, которая провела там около 18 часов.

Ребенка тут же передали врачам для оказания всей необходимой медицинской помощи. О состоянии девочки пока ничего неизвестно, сообщает агентство Anadolu.

О состоянии девочки пока ничего неизвестноФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, вероятность найти других выживших под завалами с каждым часов все уменьшается. К настоящему моменту известно о трех погибших и 12 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всего же в доме проживали порядка 43 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обрушение здания произошло в минувшую среду, 6 февраля, в районе Малтепе. Изначально строение имело шесть этажей, однако позже собственники незаконно возвели еще несколько уровней.

Что именно стало причиной обрушения дома пока неизвестно, однако экстренные службы эвакуировали семь соседних зданий в рамках меры предосторожности. Эксперты опасаются, что аналогичное ЧП может случиться с одним из стоящих поблизости строений.

Видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле. CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped. #Turkey https://t.co/68zZtxn6cY

ИСТОЧНИК KP.RU