2019-02-07T16:56:57+03:00
Происшествия

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Стамбуле пятилетнюю девочку

Ребенок провел под обломками здания около 18 часов, но смог выжить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На месте обрушения дома продолжается поисково-спасательная операцияНа месте обрушения дома продолжается поисково-спасательная операцияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Чудесное спасение произошло в этот четверг, 7 февраля, на месте обрушения восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле. Из-под завалов здания вытащили пятилетнюю Хавву Текгёз, которая провела там около 18 часов.

Ребенка тут же передали врачам для оказания всей необходимой медицинской помощи. О состоянии девочки пока ничего неизвестно, сообщает агентство Anadolu.

О состоянии девочки пока ничего неизвестно Фото: REUTERS

О состоянии девочки пока ничего неизвестноФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, вероятность найти других выживших под завалами с каждым часов все уменьшается. К настоящему моменту известно о трех погибших и 12 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всего же в доме проживали порядка 43 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обрушение здания произошло в минувшую среду, 6 февраля, в районе Малтепе. Изначально строение имело шесть этажей, однако позже собственники незаконно возвели еще несколько уровней.

Что именно стало причиной обрушения дома пока неизвестно, однако экстренные службы эвакуировали семь соседних зданий в рамках меры предосторожности. Эксперты опасаются, что аналогичное ЧП может случиться с одним из стоящих поблизости строений.

Видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле. CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped. #Turkey https://t.co/68zZtxn6cY

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде объяснили при каком условии Россияне признает выборы на Украине
Посольство РФ назвало вбросом сообщения о новом фигуранте "дела Скрипалей"
Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи
Электронная сигарета взорвалась по время курения и убила 24-летнего парня
Германия запретила Facebook собирать данные пользователей без их согласия
В Кремле опровергли сообщения об изменении позиции России по Венесуэле
"Остается выполнять свое домашнее задание": Луценко прокомментировала изменение конституции Украины ради ЕС и НАТО
ЦИК Украины зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты
Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины
Загоревшийся автомобиль стал причиной пожара в подмосковном доме
Дональд Трамп пожаловался на то, что Конгресс намерен следить за его личными и финансовыми делами
Рябков: Россию и Иран не смогут рассорить из-за ситуации в Сирии
Рубль в начале торгов подешевел к доллару и евро
За пьяное вождение лишили прав почти 200 тысяч водителей в 2018 году
Песков: Россия и США не обсуждают пути урегулирования кризиса в Венесуэле
Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма из-за сообщения о взрывном устройстве на борту
Александр Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Олег Царев: На вопрос что будет с проектом «Новороссия» после 31 марта сейчас не ответит никто