2019-02-07T20:37:49+03:00
Политика

Пентагон сравнил миграционный кризис в Венесуэле с сирийским

В США указали на то, что ситуация с беженцами серьезно сказывается на ресурсах соседних стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пентагон сравнил миграцию из Венесуэлы с ситуацией в СирииПентагон сравнил миграцию из Венесуэлы с ситуацией в СирииФото: REUTERS
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Ситуация с венесуэльскими беженцами в скором времени может достичь масштабов сирийской миграции. К такому выводу пришел командующий Южным командованием Соединенных Штатов адмирал Крэйг Фоллер.

"Миграция из Венесуэлы идёт по пути приближения к масштабам сирийского кризиса с беженцами, что отражается на возможностях и ресурсах её соседей", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, что в конце января 2019 года оппозиционный лидер Боливарианской Республики Хаун Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. При том, что действующий глава государства Николас Мадуро не отказывался от своего поста.

Лидеры ряда западных стран, в том числе США, поддержали "временного президента" Венесуэлы, в то время как в России и Китае такие действия назвали вмешательством во внутренние дела страны.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в МИД РФ даже поступила информация о подготовке американскими войсками военного вторжения в республику с целью свержения власти.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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