2019-02-03T17:59:06+03:00
В мире

Дональд Трамп рассказал об отправке военных в Венесуэлу

Президент США объясняет свое решение в качестве "одного из вариантов"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дональд Трамп рассказал об отправке военных в ВенесуэлуДональд Трамп рассказал об отправке военных в ВенесуэлуФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отметил, что допускает отправку американских военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов». Об этом он рассказал телеканалу CBS.

Однако позже Дональд Трамп не стал вдаваться в подробности и добавил, что не хочет об этом разговаривать.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Трамп отметил, что Америка усилит поддержку борьбы за демократию в Венесуэле. Глава Белого дома приветствовал проведение акций протестов по всей стране.

В конце января Трамп поздравил Гуайдо с вступлением в должность президента Венесуэлы. Американский глава и оппозиционный лидер договорились поддерживать регулярный контакт.

Сайт kp.ru писал о том, что Госдеп предоставил Гуайдо доступ к счетам Венесуэлы в США. Таким образом Вашингтон решил "защитить" республику от "воровства со стороны корумпированного режима".

ИСТОЧНИК KP.RU

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