Дональд Трамп рассказал об отправке военных в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп отметил, что допускает отправку американских военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов». Об этом он рассказал телеканалу CBS.
Однако позже Дональд Трамп не стал вдаваться в подробности и добавил, что не хочет об этом разговаривать.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Трамп отметил, что Америка усилит поддержку борьбы за демократию в Венесуэле. Глава Белого дома приветствовал проведение акций протестов по всей стране.
В конце января Трамп поздравил Гуайдо с вступлением в должность президента Венесуэлы. Американский глава и оппозиционный лидер договорились поддерживать регулярный контакт.
Сайт kp.ru писал о том, что Госдеп предоставил Гуайдо доступ к счетам Венесуэлы в США. Таким образом Вашингтон решил "защитить" республику от "воровства со стороны корумпированного режима".
ИСТОЧНИК KP.RU