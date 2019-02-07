ЦИК отказался регистрировать Савченко кандидатом в президенты Украины

СЕГОДНЯ 21:42 2019-02-07T21:42:22+03:00

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Центральная избирательная комиссия Украины отказала внефракционному депутату Верховной рады Надежде Савченко в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны. Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК в четверг, 7 февраля.

Также отказ получили самовыдвиженцы Владимир Олейник, Владимир Кононенко и Дмитрий Павличенко. Всего же, согласно данным УНИАН, данный этап не смогли пройти 47 человек.

Напомним, что сама Надежда Савченко в настоящий момент находится в украинской тюрьме. Документы в ЦИК за нее принесла сестра - лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера.

При этом, как писал сайт kp.ru, девушка отказалась вносить залог в 2,5 млн гривен. указав на то, что в перечисленных в Конституции требованиях к президенту страны об этих деньгах ничего не говорится.

Савченко пообещала стать кандидатом в президенты Украины.Савченко пообещала стать кандидатом в президенты Украины

ИСТОЧНИК KP.RU