Рейтинг популярности Трампа вновь упал до рекордно низкого уровня

СЕГОДНЯ 22:00 2019-02-07T22:00:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вновь опустился до рекордно низкого уровня в 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult в период с 1 по 31 января.

Исследование показало, что большинство американцев (55%) недовольно тем, как ведет себя Трамп на посту главы государства. При этом в 27 штатах США таких противников деятельности республиканца больше, чем его соратников.

Если же учитывать мнения лишь демократов, то 88% из них настроены против действующего президента. При этом граждане, не поддерживающие ни одну из партий, также недовольны своим лидером - об этом заявили 56% респондентов.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в начале 2019 года рейтинг популярности Трампа составлял 44%. Тогда его падение совпало с временной приостановкой деятельности федерального правительства США, в условиях которой многим госслужащим не платили зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU