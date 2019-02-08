2019-02-08T02:03:31+03:00
Происшествия

В Белгороде убит боксер Александр Костромин

Тело спортсмена с огнестрельным ранением нашли недалеко от его дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Следователи выясняют все обстоятельства убийства боксераСледователи выясняют все обстоятельства убийства боксераФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером в четверг, 7 февраля, в Белгороде был убит боксер, победитель первенства России Александр Костромин. Тело спортсмена с огнестрельным ранением нашли рядом с его домом в микрорайоне «Улитка». На месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства убийства.

«Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено в четверг вечером недалеко от дома, где он проживал. В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа», - рассказали ТАСС в Следственном управлении СК России по Белгородской области.

Александр Костромин выступал в весовой категории до 80 кг. В субботу, 9 февраля, он должен был отпраздновать свой 30-летний юбилей.

Первый серьезный бой Александр провел в 2005 году, победив на первенстве России, а в 2014 году он завоевал золото международного турнира по боксу в Крыму.

В последнее время спортсмен выступал в одном из частных клубов Белгорода, где проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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