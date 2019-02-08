Актер Александр Зоточкин умер на 35-м году жизни

СЕГОДНЯ 02:27 2019-02-08T02:51:59+03:00

Актер театра и кино Александр Зоточкин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артист скончался в реанимации одной из столичных больниц

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В четверг стало известно о смерти актера театра и кино Александра Зоточкина. Он скончался накануне, 6 февраля, в реанимационном отделении одной из московских больниц на 35-м году жизни.

Артиста похоронят в городе Моршанске Тамбовской области, сообщает агентство НСН. Причина смерти пока не называется.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ночь на 3 февраля остановилось сердце 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл.

СПРАВКА «КП»

Александр Зоточкин родился в Таганроге 19 мая 1984 года, закончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, потом работал в Калужском Театре юного зрителя, а с 2008 по 2013-й — в Калужском драматическом театре.

В кино ему доставались, в основном, эпизодические роли. Александр Зоточкин снимался в тваких фильмах и сериалах, как «Шериф», «Неравный брак», «ОСА», «Временщик», «Кино про Алексеева» и «Косатка».

ИСТОЧНИК KP.RU