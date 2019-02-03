Конфликт с отцом, марихуана и война с Бастой: что превратило жизнь Децла в трагедию

Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?»

Это озадачивало тех, кто, в общем, ничего для хип-хопа делать и не собирался. Интеллигентные люди над ним иронизировали - бессмертная фраза «раскрой свои мозговые грани» разила вообще наповал. Он казался смешным со своими дредами и подростковыми текстами (в 2000-м, когда вышел его первый альбом «Кто? ты», ему исполнилось 17, а в клипах типа «Вечеринка у Децла дома» он выглядел максимум на 14), но альбом разошелся тиражом в миллион копий - и это только легальная продукция, а пираты наверняка настрогали еще несколько миллионов CD и кассет. Еще, конечно, была реклама «Pepsi, пейджер, MTV», надолго въевшаяся целому поколению в мозги.

Он казался смешным со своими дредами и подростковыми текстами. Фото Константина Крымского (ТАСС)

Реклама Пепси, пейджер, MTV с ДеЦлом (2000).

Децл стал появляться на обложках журналов. Его любили школьники, включая десятилетних (несколькими годами позже другие десятилетние так же будут любить Тимати, который, кстати, начинал тогда же, бэк-вокалистом у Децла), – ну, нормально, учитывая, что само прозвище Децл на уличном сленге значит «мелкий». Но и взрослых он тоже интересовал, как все необычное и яркое.

В октябре 2000 года я взял у него интервью. Он очень много рассказывал о своем детстве: «Я большую часть своей жизни провел на улицах, во дворах. Ломал автоматы с газировкой, тусовался, танцевал. Я старался не просить денег у родителей и всю свою жизнь делал деньги сам. Например, были такие жвачки «Турбо», вкладыши очень ценились. Я их покупал, перепродавал. Это был бизнес. На улице я всегда защищался сам. Мне несколько раз пробивали голову в детстве, я приходил домой весь в крови, но никогда не говорил маме «Почему ты меня не защищаешь?» Многие считают, что я - успешный мажорный пацан, папенькин сынок. Неправда, этого как раз обо мне сказать нельзя».

И тем не менее, не деньгами от вкладышей была оплачена его учеба в швейцарском колледже и студия, на которой он записал самую первую композицию «Пятница». Отец Децла (в миру - Кирилла Толмацкого) - очень известный продюсер Александр Толмацкий. В интервью Кирилл яростно настаивал, что вовсе не отец его пробивает, а исключительно он сам. Но через запятую оказывалось, что концертный отдел фирмы Толмацкого «Медиа-стар» все-таки им занимается. «У меня родственные отношения с отцом существуют только дома. Я никогда не буду разговаривать с ним дома о работе. Это отношения двух бизнесменов». Заканчивалось интервью словами «Я еще маленький».

Децл - Письмо.

Следующий, 2001-й, был тоже очень успешным: песня «Письмо», в которой присутствовал вокал Марины Симановской, через год умершей от рака, крутилась в эфире MTV беспрестанно. «Я хочу найти сама себя, я хочу разобраться, в чём дело, помоги мне, помоги мне, я хочу, чтоб моя душа тоже пела» - это, наверное, все-таки самое незабываемое из связанного с Децлом. Потом он еще участвовал в очередном «Последнем герое». А потом, с середины десятилетия, массовая публика начала о нем забывать.

Децл стал появляться на обложках журналов

* * *

Он зачем-то попытался поменять псевдоним на Le Truk (видимо, имелось в виду искаженное французское «трюк», фокус»). выпустил несколько альбомов, они даже заинтересовали музыкальных критиков, но, если честно, все это чем-то напоминало судьбу голливудских звезд-детей и звезд-подростков, которые постепенно перестают быть интересными. Из всего, что произошло с ним за последние лет 15, больше всего запомнились два скандала.

Первый - какой-то нелепый, с рэпером Бастой (Василием Вакуленко): они поливали друг друга в твиттере. Децл обругал клуб Вакуленко «Газгольдер», где слишком громко играет музыка, терзая жителей окрестных домов. Баста отреагировал лаконичным замечанием «Децл - лохматое чмо», за что через суд расплатился (сумма компенсации была 50 000 рублей). Но, не угомонившись, вскоре задался глумливым вопросом, а не гермафродит ли Децл - и снова получил повестку в суд, и расстался уже с 350 000 рублями. Летом прошлого года уже Децл начал наезжать на артистов, сотрудничавших с Бастой - но та история ничем не закончилась. При этом королем положения, как ни крути, выходил ироничный Вакуленко, а не обидчивый Кирилл.

В возрасте 35 лет умер первый популярный российский рэперФото: ТАСС

Второй скандал - более драматический, связанный с отцом. Уже после того, как Децл стал популярен, Александр Толмацкий ушел из семьи, и отношения с сыном у него очень резко испортились. Отец и мать Децла давали потом большие интервью. Александр несколько лет назад рассказал, что Кирилл сам решил испортить с ним отношения, что у него больше нет номера мобильного сына, тот вообще отказывается выходить на связь. Винил в этом и его мать Ирину, и «груз былой славы», и нервы, подпорченные марихуаной, до которой Децл с юности был весьма охоч (чего и не думал скрывать, ратуя за ее легализацию). «Может, надо было его пороть… Но ведь жалко, ребенок все-таки!»

Грустная, в общем, история.

* * *

«Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой». Это Кирилл Толмацкий сказал в интервью порталу «Инфоворонеж» в 2015 году.

Жаль, его, конечно, интересный был парень. И да, для 30-40-летних он был пусть маленькой, но частью юности. У 20-летних сейчас котируются совсем другие исполнители. Хочется надеяться, что он действительно не захотел превращаться в «легенду «Ретро FM», смерть его была именно что le truc, и он уже пьет коктейли на тропическом острове. Вместе, например, с другими известными инсценировщиками - Элвисом Пресли, Брюсом Ли, Джимом Моррисоном и Виктором Цоем.

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