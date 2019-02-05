Хозяйка кафе, где выступал Децл: Он погиб, как настоящий артист

Трагическая смерть 35-летнего музыканта после выступления в Ижевске мало кого оставила равнодушным. Кирилл Толмацкий выступал на частной вечеринке в честь 30-летия автодилера Никиты Пантюхина в ресторане Posh Lounge. Этот часовой концерт стал последним в его жизни. Сердце рэпера остановилось в ночь со 2 на 3 февраля. 7 февраля артиста похоронят в Москве. На сегодняшний день патологоанатомическая экспертиза не обнаружила запрещенных веществ.

Хозяйка заведения Аделия Патнюхина организовывала этот вечер. 26-летняя ижевчанка была одна из последних, кто общался с Децлом. Сразу после трагедии она написала:

- Да, в нашем кафе. Да, на юбилее моего мужа выступал Децл. Человек приехал! Выступил! Даже так, выложился на все 100! Настроение у артиста было отличное! Я пришла в его гримерку, чтобы сказать большое человеческое «Спасибо». Я выросла на его песнях. После концерта в гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали «Скорую». Затем реанимация. Мы сделали все возможное. Это было неожиданно. Стало шоком для всех. Спустя несколько дней после трагедии она высказалась о случившемся в соцсети, - рассказала она.

Спустя несколько дней Аделия, на глазах которой все произошло, сделала еще одну публикацию.

- Все эти дни я шарахалась от мысли, чтобы открыть фотоальбом в телефоне, - пишет женщина. - Я не хотела вообще вспоминать тот ужасный вечер. Точнее, ночь. Вечер был просто великолепен! И когда в сети начали попадаться фото погибшего Кирилла (тот, кто сделал это фото и выложил его в сеть, желаю тебе до конца твоей жизни мучаться от угрызения совести), я хочу чтобы все запомнили его живым. Я рада, что мы познакомились. Хоть и удалось пообщаться всего пол часа. Я рада и счастлива знать, что есть такие артисты как он, искренние, талантливые, умные и разносторонние. Он погиб, как настоящий артист! В гримерке, после выступления перед его самой преданной публикой. Это лучше, чем какой-нибудь несчастный случай. Давайте пожелаем держаться матери, жене и сыну Кирилла, - написала хозяйка ресторана.

КСТАТИ

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Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности)

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Опубликовано видео последнего концерта Децла

Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов. (подробности)