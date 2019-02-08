2019-02-08T11:30:57+03:00
Политика

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Президент РФ уже начал готовить текста послания совместно с министерствами и подразделениями Кремля
Виктория АНТОШИНА
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Президент России Владимир Путин . Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент России Владимир Путин . Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию в феврале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал подготовку текста послания. Соответствующая работа ведется в подразделениях администрации Кремля, в министерствах и ведомствах, отметил он.

"Послание будет уже в этом месяце", - сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки обращения главы государства.

О том, что традиционное послание состоится в первом квартале 2019 года ранее заявляла глава Совфеда Валентина Матвиенко.

"Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных", - уточнила Матвиенко.

В 2018 году Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 1 марта. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

Послание президента - ежегодное публичное обращение главы государства к парламенту, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики на ближайшую перспективу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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