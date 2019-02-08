В подмосковном роддоме взорвался гимнастический мяч для беременных
Утром в пятницу, 8 февраля, в перинатальном центре подмосковной Коломны бабахнуло так, что чуть было не объявили полную эвакуацию. Будущие мамочки и врачи не на шутку испугались и сразу позвонили в службу спасения. Оказалось, что в одном из помещений на первом этаже взорвался гимнастический мяч для беременных. Ударной волной выбило окна и обрушило подвесной потолок.
Ударной волной выбило окна и обрушило подвесной потолок
- Двое сотрудников больницы были контужены. От госпитализации они отказались. Медицинская помощь была оказана на месте ЧП, - сообщили “Комсомолке” в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
Будущие мамочки не пострадали, а вот двое врачей были контужены
Установлено, что пострадавшие надували гимнастический мяч, который для лечебной физкультуры используют беременные женщины. В какой-то момент он лопнул и разнес все вокруг. Диаметр мяча 1 метр. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной хлопка.
На работу родильного дома ЧП никак не повлияло. Пациентки отделались легким испугом.
ИСТОЧНИК KP.RU