В подмосковном роддоме взорвался гимнастический мяч для беременных

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-08T12:02:57+03:00

Будущие мамочки и врачи не на шутку испугались и сразу позвонили в службу спасения

Будущие мамочки не пострадали, а вот двое врачей были контужены

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Утром в пятницу, 8 февраля, в перинатальном центре подмосковной Коломны бабахнуло так, что чуть было не объявили полную эвакуацию. Будущие мамочки и врачи не на шутку испугались и сразу позвонили в службу спасения. Оказалось, что в одном из помещений на первом этаже взорвался гимнастический мяч для беременных. Ударной волной выбило окна и обрушило подвесной потолок.

Ударной волной выбило окна и обрушило подвесной потолок

- Двое сотрудников больницы были контужены. От госпитализации они отказались. Медицинская помощь была оказана на месте ЧП, - сообщили “Комсомолке” в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Будущие мамочки не пострадали, а вот двое врачей были контужены

Установлено, что пострадавшие надували гимнастический мяч, который для лечебной физкультуры используют беременные женщины. В какой-то момент он лопнул и разнес все вокруг. Диаметр мяча 1 метр. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной хлопка.

На работу родильного дома ЧП никак не повлияло. Пациентки отделались легким испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU