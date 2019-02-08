2019-02-08T14:04:33+03:00
В мире

Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля

Убола Ратана может стать первым политическим деятелем от королевской семьи
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Для Таиланда это радикальное решениеДля Таиланда это радикальное решениеФото: EAST NEWS
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Таиландская оппозиционная партия «Тхаи Ракса Чаат» выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны сестру короля - 67-летнюю принцессу Уболу Ратану. Для Таиланда это радикальное решение, поскольку до этого момента члены королевской семьи никогда не принимали активного участия в политической деятельности.

Отмечается, что старшая сестра короля Махи Вачиралонгкорна лояльна к деятельности бывшего премьер-министра. Исходя из этого ожидается, что основная борьба на выборах развернется между популистами, поддерживающими Чинавата, и военной элитой королевства, передает сайт «Свободная пресса».

Напомним, что парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года. Ранее король страны Маха Вачиралонгкорн подписал документ о проведении всеобщих парламентских выборах в 2019 года, а члены избирательной комиссии самостоятельно назначили дату, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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