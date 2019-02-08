СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-08T15:11:10+03:00

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным Сергея Юрского, скончавшегося в пятницу утром, 8 февраля, на 84-м году жизни.

При этом глава нашего государства назвал Юрского «выдающимся актером и режиссером», а также «человеком яркого и многогранного дарования». Кроме того, по мнению российского лидера, народный артист РСФСР своим творчеством подавал пример беззаветного служения искусству.

«Мастерски владея профессией, он блистательно играл на сценах ведущих театров страны, создавал потрясающе достоверные, незабываемые образы в кинематографе, своим творчеством подавал пример беззаветного, подвижнического служения искусству», - приводит слова президента сайт Кремля.

Также Путин подчеркнул, что память о Сергее Юрском «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и всех почитателей его таланта».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу утром, 8 февраля, умер народный артист РСФСР Сергей Юрский, известный зрителям по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Золотой теленок» и «Место встречи изменить нельзя». Как отмечалось, актер скончался в возрасте 83 лет. По словам дочери усопшего, причиной смерти стала остановка сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690755" frameborder="0"></iframe> Прощайте, Сергей Юрский. Браво!.Не стало великого артиста. «Дед Митя», «Остап Бендер», «Мэтр Роше» и еще множество ярких ролей сыграл Сергей Юрьевич Юрский

ИСТОЧНИК KP.RU