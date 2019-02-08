В пятницу, 8 февраля, появилась информация о том, что умер актер Сергей Юрский. Народный артист РСФСР ушел из жизни в возрасте 83 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года Сергей Юрский был срочно госпитализирован с воспалением. Как отмечалось, артиста доставили в инфекционное отделение больницы, при этом он находился в сознании.

СПРАВКА «КП»

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. В 1955 году, после третьего курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского.

В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актером, а впоследствии и режиссером Театра имени Моссовета. С 1991 года одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Широкую известность актеру принесли роли в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и «Место встречи изменить нельзя».