Дарья Юрская: «Папа серьезно болел, но умер он от остановки сердца»

Ему было 83 года. Он болел. В декабре перед Новым годом попал в больницу с высокой температурой. Тогда его близкие сказали, что Сергею Юрьевич лег на профилактику. Журналисты знают, что это стандартный ответ. А что на самом деле…

- В последнее время папа серьезно болел, очень серьезно, - сквозь слезы говорит дочь Дарья Юрская. – Какой был диагноз, сейчас уже не имеет значение. Врачи сказали: причина папиной смерти - остановка сердца.

Дарья Юрская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сергей Юрский родился и вырос среди запаха конюшни и опилок. Потому что жил в цирке. Запах конюшни доносился до второго этажа, где были комнаты, которые занимала семья его родителей. Отец - Юрий Сергеевич Юрский - руководил Ленинградским цирком, а потом - Московским цирком на Цветном бульваре. Поэтому первые опыты Юрского-младшего на сцене, точнее – на манеже, были связаны с цирком. Тем не менее после школы он стал студентом-юристом. В университете посещал драматическую студию. И там осознал, что хорошего правоведа из него не получится, после третьего курса юрфака поступил на актерский факультет ленинградского театрального института.

Сергей Юрский – стопроцентно человек театраФото: фотохроника ТАСС.

Профессии драматического актера он учился не только у своего отца – режиссера (разыгрывали дуэтом сценки, например, из «Ревизора»), но главным образом сначала у Игоря Владимирова, а потом у Георгия Товстоногова, когда пришел работать в знаменитый ленинградский БДТ. Он стал одним из ведущих актеров театра. В Большом драматическом состоялся его режиссерский дебют - он поставил спектакль «Мольер» по Булгакову. Но заниматься режиссурой рядом с Товстоноговым было слишком самонадеянно. После премьеры Товстоногов вынес приговор: "Хороший актер Юрский мне в театре нужен, а посредственный режиссер Юрский – нет!".

Директор школы для беспризорников Викниксор в фильме «Республика ШКИД»Фото: кадр из фильма

И Юрский уехал в Москву - в Театр им. Моссовета. Там он поставил несколько спектаклей для «великих стариков», продлив им творческую жизнь. Гениальная Фаины Раневской сыграла свою последнюю роль именно в спектакле Сергея Юрьевича по пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше».

Освоившись в режиссуре (поставил два десятка спектаклей), он стал писать пьесы под псевдонимом Вацетис. Нельзя сказать, что в театре такая разносторонность Юрского всем нравилась. «Актер Сергей Юрский пишет пьесы, сам их ставит и сам играет в них главные роли. На одной радиостанции он сказал, что у нас в театре слишком большая труппа, растренированная и надо ее сократить», - критически оценивала его деятельность актриса театра им. Моссовета Валентина Талызина. Тем не менее после того как не стало художественного руководителя Павла Хомского, Юрский вошел в режиссерскую коллегию театра.

Великий комбинатор Остап Бендер в «Золотом теленке»Фото: кадр из фильма

При том, что Сергей Юрский – стопроцентно человек театра, узнаваемость ему принесли роли в кино, хотя их было не так много. В его фильмографии – около пятидесяти работ. Но каких! Директор школы для беспризорников Викниксор в фильме «Республика ШКИД», великий комбинатор Остап Бендер в «Золотом теленке», смекалистый выпивоха дядя Митя из «Любовь и голуби». И у каждого - выразительная мимика, бархатный голос, который, если нужно, мог перейти в пронзительный фальцет, умная и тонкая ирония.

Смекалистый выпивоха дядя Митя из «Любовь и голуби»Фото: кадр из фильма

Будучи антисталинистом, он сыграл Сталина в кино и на сцене, с любопытством естествоиспытателя изучая «процесс интеллектуального и духовного, разложения, когда к человеку приходит большая власть».

Будучи антисталинистом, он сыграл Сталина в киноФото: кадр из фильма

Была у него еще одна страсть - чтецкие программы современных и классических авторов. Когда «Комсомолка» выпускала аудиоколлекцию «Великие исполнители», в один из выпусков мы включили программу Сергея Юрского. Он читал Пушкина, Маяковского, Блока. Вдруг звонок на городской телефон редакции: «Анастасия, здравствуйте, - поприветствовал меня густой баритон. – Это актер Сергей Юрский. – Что же вы не сообщили, что вышел аудиодиск с моей записью?» Повисла минутная пауза. Я была ответственной за выпуск коллекции. Вполне ожидаемо, речь могла пойти о гонораре. Редакция заключила договор не с артистами, а правообладателями аудиозаписи, но попробуй втолкуй это актеру! «При чем здесь деньги?! – из благостного голос Юрского в секунду стал предвестником бури. – Я не о том! «Комсомолка» занялась прекрасным делом, надо популяризировать театр, исполнительское искусство. Вы молодцы. Я хотел только узнать, где купить диски с моей записью? Для подарков друзьям, своим ученикам…» Уф… Камень упал с души: «Сергей Юрьевич, мы вам подарим аудиодиски». «Ни в коему случае, Анастасия, благотворительность в данном случае неуместна, - был категоричен Юрский. – Я куплю. И еще раз благодарю за то, что вы этим занимаетесь». Звонок врезался в память не только потому, что «спасибо» от актеров услышишь нечасто. Юрский был необычен и в этом, и в отношении к деньгам. «Большие деньги - это несущественный вопрос. Если деньги начинают иметь значение, это плохо. Нельзя продаваться», - говорил он в одном из последних интервью «КП».

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ

Роли Сергея Юрского

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Юрский: На Остапе Бендере я заработал 4000 рублей и воспаление легких

Ироничный Остап Бендер из «Золотого теленка», человечный воспитатель Викниксор из «Республики ШКИД», растерянный Груздев из фильма «Место встречи изменить нельзя» - 8 февраля 2019 г. не стало великого артиста, чьи роли помнят и любят миллионы зрителей. (подробности)

Владимир Познер о Сергее Юрском: Своей игрой он бросил вызов всему актерскому цеху

В ночь на 8 февраля ушёл из жизни Сергей Юрьевич Юрский. В конце 2018-го он оказался в больнице - долго и тяжело болел. Умер 83-летний народный артист дома около 3 часов ночи. Приехавшие на «Скорой» медики уже ничего не могли поделать. Его сердце остановилось. (подробности)

Максим Галкин: «Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности»

В пятницу, 8 февраля, стало известно о том, что на 84 году ушел из жизни актер Сергей Юрский. Известного исполнителя многих ролей вспомниают звезды. (подробности)