СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-08T15:17:08+03:00

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В пятницу, 8 февраля, умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши, возглавлявший правительство страны в период с 1991 по 1992 год.

Как сообщает Польское телевидение, политик попал в больницу еще несколько дней назад после того, как неожиданно потерял сознание. Что именно стало причиной его смерти пока неизвестно. Экс-премьеру было 88 лет.

Ян Ольшевский родился 20 августа 1930 года в Варшаве. После окончания юридической школы он работал в Министерстве юстиции, а в период Польской Народной Республики прославился как адвокат, выступающий в защиту оппозиционеров. Позже политик дважды избирался депутатом Сейма и являлся советником президента Леха Качиньского.

В конце ноября 1991 года ему было поручено сформировать правительство, а уже 5 июня следующего года данному кабмину был вынесен вотум недоверия.

Сайт kp.ru писал о том, что тогда за отставку правительства высказались в ходе ночного заседания в сейме.

ИСТОЧНИК KP.RU