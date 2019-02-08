2019-02-08T16:48:51+03:00
Политика

Меркель: страны ЕС смогли договориться по "Северному потоку - 2"

Члены союза поддержали соглашение по Газовой директиве, достигнутое ранее между Германией и Францией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»Фото: REUTERS
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Страны-члены Европейского союза смогли достичь договоренности по вопросу внесения поправок в Газовую директиву. Таким образом реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" теперь ничего не грозит. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрагимом Бубакаром Кейта.

"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", - цитирует ТАСС немецкого политика.

Сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 8 февраля, Парижу и Берлину наконец-то удалось прийти к компромиссу относительно положений Газовой директивы ЕС. Стороны сошлись на том, что союз не будет блокировать строительство газопровода, однако новый вариант документа, регулирующего топливный рынок Запада, все же будет принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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