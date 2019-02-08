За 2018 год полицейские сняли почти тысячу дебоширов с авиарейсов в России

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-08T17:30:53+03:00

За прошлый год полицейские сняли почти тысячу дебоширов с авиарейсов в России Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

За прошедший год сотрудники транспортной полиции сняли с авиарейсов более 900 буйных пассажиров. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Главного управления на транспорте МВД России (ГУТ МВД) генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

"В прошедшем году не допущено к перелету 2174 авиапассажира, снято с воздушных судов гражданской авиации более 900 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУТ МВД. Шаробаров отметил, что сотрудники транспортной полиции, которая 18 февраля отметит свой вековой юбилей, зарегистрировали 38,6 тыс. преступлений на всех видов транспорта.

По словам Шаробарова, за 2018 год его подчиненным удалось добиться сокращения на треть количества изнасилований, разбоев и грабежей. Вместе с тем генерал отметил, что 26% преступлений, совершенных на транспорте, приходится на деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Последний резонансный случай дебоша на авиарейсе в России имел место в конце января этого года. 41-летний Павел Шаповалов попытался захватить самолет, следовавший из Сургута в Москву, однако силовикам удалось обезвредить дебошира. Ему было предъявлено обвинение в угоне воздушного судна

ИСТОЧНИК KP.RU