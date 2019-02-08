Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд генералов силовых ведомств. Также президентским указом были произведены несколько назначений в правоохранительных органах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Освобождены были от занимаемой должности были девять генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС. Среди них генерал-лейтенант Сергей Диденко - начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт - старший помощник председателя СК РФ, генерал-майор Александр Кузнецов - заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Владимир Никитеев - начальник УФСИН по Кировской области, и другие.
Как сообщается, Путин назначил Олега Ильиных начальником главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что в октябре текущего года Владимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора Анатолий Мерзляков от занимаемой должности. В декабре от занимаемой должности был освобожден прокурор Москвы Владимира Чурикова. Об этом сообщается на сайтеГенеральной прокуратуры РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU