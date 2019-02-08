2019-02-08T17:32:49+03:00
Политика

Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств

Президент также произвел несколько назначений в правоохранительных органах
Елена Гильманова
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Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомствПутин снял с постов ряд генералов силовых ведомствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд генералов силовых ведомств. Также президентским указом были произведены несколько назначений в правоохранительных органах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освобождены были от занимаемой должности были девять генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС. Среди них генерал-лейтенант Сергей Диденко - начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ, генерал-майор юстиции Ирина Зейберт - старший помощник председателя СК РФ, генерал-майор Александр Кузнецов - заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор Владимир Никитеев - начальник УФСИН по Кировской области, и другие.

Как сообщается, Путин назначил Олега Ильиных начальником главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что в октябре текущего года Владимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора Анатолий Мерзляков от занимаемой должности. В декабре от занимаемой должности был освобожден прокурор Москвы Владимира Чурикова. Об этом сообщается на сайтеГенеральной прокуратуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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