Убийцу восьми геев в Канаде приговорили к пожизненному заключению

СЕГОДНЯ 02:59 2019-02-09T03:33:28+03:00

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Ландшафтный дизайнер из Торонто Брюс МакАртур, который убил как минимум восемь человек, получил пожизненный срок. Такой приговор канадский суд вынес в пятницу, 8 февраля.

Государственный обвинитель настаивал на двух пожизненных сроках, чтобы серийный убийца получил право на условно-досрочное освобождение не раньше, чем через 50 лет, и уже гарантированно никогда не вышел на свободу. Однако судья Джон МакМэхон с этими доводами не согласился, решив, что 67-летнему садовнику вряд ли удастся дожить в камере и до 92-х. Он также принял во внимание то, что подсудимый полностью признал свою вину.

При этом судья признал, что МакАртур продолжил бы убивать людей, если бы его не остановила полиция. Таким образом, возможность подать прошение об УДО у теперь уже осужденного появится через четверть века, сообщает Globe and Mail.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о задержании жителя Торонто, подозреваемого в убийствах нескольких человек в городском районе Гей-Виллидж. Все его жертвы были гомосексуалистами. Кроме того, почти все убитые – мигранты, приехавшие в страну из Афганистана, Шри-Ланки, Ирана и Турции. Только один из них – канадец без определенного места жительства.

Тела жертв МакАртур расчленял, а потом прятал во дворах своих клиентов – в клумбах и цветочных горшках.

ИСТОЧНИК KP.RU