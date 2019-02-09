ВТО разрешила Южной Корее ввести санкции против США
В споре Южной Кореи с Соединенными Штатами из-за введенных американцами пошлин на импорт стиральных машин Всемирная торговая организация (ВТО) встала на сторону корейцев и разрешила Сеулу ввести против Вашингтона торговые санкции на 84,8 миллиона долларов.
Именно в такую сумму ВТО оценила ежегодный ущерб Республики Корея от новых тарифов США, причем южнокорейская сторона вправе каждый год индексировать эту сумму с учетом инфляции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Организации.
Арбитражная комиссия ВТО даже рассчитала для Южной Кореи специальную формулу, которую эта азиатская страна сможет использовать в будущем, если Штаты введут подобные пошлины на другие товары.
В конце прошлого года Сеул пожаловался в ВТО на завышенные американские пошлины на ввоз стиральных машин, обвинив Вашингтон в нарушении правил Организации.
ИСТОЧНИК KP.RU