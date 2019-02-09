ВТО разрешила Южной Корее ввести санкции против США

СЕГОДНЯ 03:37 2019-02-09T04:02:53+03:00

Сеул может ежегодно получать от Вашингтона $84,8 млн в качестве компенсации за пошлины на импорт стиральных машин

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В споре Южной Кореи с Соединенными Штатами из-за введенных американцами пошлин на импорт стиральных машин Всемирная торговая организация (ВТО) встала на сторону корейцев и разрешила Сеулу ввести против Вашингтона торговые санкции на 84,8 миллиона долларов.

Именно в такую сумму ВТО оценила ежегодный ущерб Республики Корея от новых тарифов США, причем южнокорейская сторона вправе каждый год индексировать эту сумму с учетом инфляции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Организации.

Арбитражная комиссия ВТО даже рассчитала для Южной Кореи специальную формулу, которую эта азиатская страна сможет использовать в будущем, если Штаты введут подобные пошлины на другие товары.

В конце прошлого года Сеул пожаловался в ВТО на завышенные американские пошлины на ввоз стиральных машин, обвинив Вашингтон в нарушении правил Организации.

ИСТОЧНИК KP.RU