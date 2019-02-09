Канадец, расстрелявший людей в мечети Квебека, получил пожизненный срок

СЕГОДНЯ 04:14 2019-02-09T04:43:48+03:00

Жертвами 29-летнего Александра Биссоннетта стали шесть человек, 19 были ранены

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В пятницу, 8 февраля, канадский суд приговорил к пожизненному лишению свободы 29-летнего Александра Биссоннетта, который признан виновным в расстреле людей в Исламском культурном центре Квебека, передает агентство Reuters.

Стрелок сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении не раньше, чем через 40 лет. Судья отклонил просьбу стороны обвинения вынести более суровый приговор, пояснив, что принимая решение, он учитывал проблемы подсудимого с психикой, включая его суицидальные наклонности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападение на мечеть в канадском Квебеке произошло 29 января 2017 года. Биссоннетт открыл огонь по мусульманам во время воскресной вечерней молитвы, когда в здании находилось около 40 верующих. В результате были убиты шесть прихожан, еще 19 получили ранения.

Изначально сообщалось, что нападавших было трое, двоих из них задержали практически сразу. Канадский премьер Джастин Трюдо назвал произошедшее «трусливой атакой» против всех мусульман.

ИСТОЧНИК KP.RU